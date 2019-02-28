В Киеве взорвали автомобиль: видео

Сегодня, 28 февраля, около 11:30 в Киеве в микрорайоне Оболонь взорвался автомобиль Audi. Об этом говорится в сообщении Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда 24а.

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По предварительной информации, неизвестный бросил в автомобиль гранату. СМИ сообщают, что госпитализировали 60-летнего водителя.

Информатор сообщает, что в машине никого не было и пострадал только автомобиль Audi с номерным знаком KA7777AH, а также припаркованный рядом белый Mercedes.

На месте работают правоохранители. Детали события уточняются.