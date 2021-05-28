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В Киеве закончили реконструкцию верхней части Пейзажной аллеи: видео видео

28.05.2021, 18:46
Видео: ФБ Виталия Кличко
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Сегодня, 28 мая, в Киеве открыли реконструированную верхнюю часть Пейзажной аллеи. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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Как отмечается, на обновленном верхнем плато Пейзажной аллеи вымостили гранитное покрытие, устроили смотровые площадки, новую ливневую канализацию.

Также отремонтировали лестницу, подпорные стены, покрытия тротуарной группы арт-объектов, установили современное освещение, систему видеонаблюдения, кнопки сигнала тревоги и устроили новые газоны.

"Изюминкой Пейзажной аллеи теперь будут не только скульптуры, но и лавочки. Общая протяженность новых лавочек на аллее составляет почти 400 метров. И их еще продолжат устанавливать. Самая длинная отдельная лавка на променаде достигает длины около 50 метров", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, работы по реконструкции нижней части Пейзажной аллеи уже начались, их планируют завершить к августу этого года.

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Наталия Медведева
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виталий кличко киев пейзажная аллея
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