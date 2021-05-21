Забег и кино под открытым небом. Как в Киеве будут отмечать День города
В столичной госадминистрации обнародовали программу мероприятий, приуроченных ко дню Киева, напомнив при этом, что карантинные ограничения никто не отменял и ношение масок по-прежнему актуально. Об этом говорится на сайте КГГА.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
26 мая в столице пройдет музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого. Стартует она от памятника Проне Прокоповне и Голохвастову.
26-28 мая в музее истории Киева состоится выставка семерых художников "Большая семерка".
29 мая стартует 50-летний Киевский международный фестиваль "Молодость". В течение недели киевлянам и гостям столицы покажут 200 фильмов под открытом небом.
29-30 мая на Певческом поле пройдет фестиваль для влюбленных Kyiv Fan Fest.
29-30 мая в музее истории состоится тематическая экскурсия "Мифы и фейки о Киеве".
29-31 мая на центральных улицах столицы пройдут Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде возле Арки дружбы народов, а на киевском речном вокзале, причал № 6 – парусная регата.
29 мая – 6 июня в музее Киевская крепость состоится выставка "Старый Киев в открытках".
30 мая состоится традиционный Забег под каштанами.
- 15 мая 2021 года в Киеве начался сезон фонтанов, но один из них уже пришлось отключить.
Читайте также: Кличко и Шварценеггер поздравили жителей столицы с Днем Киева
Комментарии