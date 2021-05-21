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Забег и кино под открытым небом. Как в Киеве будут отмечать День города

21.05.2021, 15:40
Забег и кино под открытым небом. Как в Киеве будут отмечать День города - Фото
Майдан Незалежности в Киеве (Фото: neeedpix.com)

В столичной госадминистрации обнародовали программу мероприятий, приуроченных ко дню Киева, напомнив при этом, что карантинные ограничения никто не отменял и ношение масок по-прежнему актуально. Об этом говорится на сайте КГГА.

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26 мая в столице пройдет музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого. Стартует она от памятника Проне Прокоповне и Голохвастову.

26-28 мая в музее истории Киева состоится выставка семерых художников "Большая семерка".

29 мая стартует 50-летний Киевский международный фестиваль "Молодость". В течение недели киевлянам и гостям столицы покажут 200 фильмов под открытом небом.

29-30 мая на Певческом поле пройдет фестиваль для влюбленных Kyiv Fan Fest.

29-30 мая в музее истории состоится тематическая экскурсия "Мифы и фейки о Киеве".

29-31 мая на центральных улицах столицы пройдут Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде возле Арки дружбы народов, а на киевском речном вокзале, причал № 6 – парусная регата.

29 мая – 6 июня в музее Киевская крепость состоится выставка "Старый Киев в открытках".

30 мая состоится традиционный Забег под каштанами.

Читайте также: Кличко и Шварценеггер поздравили жителей столицы с Днем Киева

Дарья Мостовая
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