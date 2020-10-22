В Киевской области горел склад предприятия по утилизации химикатов и медпрепаратов: видео

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Есть пострадавшие – ожоги получили четыре работника предприятия

В Обухове Киевской области возник пожар на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов. К этому времени пожар уже потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщение о пожаре поступило в 13:45. На улицу Промышленную, где находится предприятие Парком экосервис, были направлены спасатели.

По их информации, пожар произошел в металлическом ангаре, где хранились просроченные медикаменты, авторезина и мусор. Он охватил площадь в 150 кв м.

Пожарные не допустили распространения огня на пристроенный склад площадью 600 м кв. Пожар был ликвидирован в 15:32.

К тушению привлекались 42 человека личного состава и девять единиц техники.

Есть пострадавшие – ожоги получили четыре работника предприятия.

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Теги: пожар, обухов, химикаты
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