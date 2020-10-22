UA

Пожары в Луганской области. Руководство управления ГСЧС подозревают в халатности – ГБР

22.10.2020, 16:13
Пожары в Луганской области. Руководство управления ГСЧС подозревают в халатности – ГБР - Фото
Пожары в Луганской области (фото - пресс-служба ГСЧС)

В ГБР отметили, что руководство местной службы по чрезвычайным ситуациям подозревают в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей

Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства областного управления ГСЧС, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей из-за лесных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В ГБР уточнили, что предварительная квалификация уголовного преступления – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч . 2 ст. 367 УК).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Читайте также: "Ситуация очень тяжелая". На Донбассе снова горит лес и взрываются боеприпасы – фото

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
луганская область гбр пожары халатность

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Жизнь после Google, или Почему вам стоит разместить свое приложение в Huawei AppGallery

Спонсорский проектЖизнь после Google, или Почему вам стоит разместить свое приложение в Huawei AppGallery
 