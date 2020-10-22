Пожары в Луганской области. Руководство управления ГСЧС подозревают в халатности – ГБР

В ГБР отметили, что руководство местной службы по чрезвычайным ситуациям подозревают в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей

Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства областного управления ГСЧС, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей из-за лесных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В ГБР уточнили, что предварительная квалификация уголовного преступления – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч . 2 ст. 367 УК).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых поселках начали проводить эвакуацию.

1 октября лесной пожар перекинулся на КПВВ Станица Луганская и пункт пропуска прекратил работу. На вечер 1 октября из-за пожаров погибли не менее 11 человек.

2 октября основные очаги огня возле КПВВ были локализованы, пожар, охвативший сервисную зону пункта, погашен.

На утро 5 октября в Луганской области ликвидировано уже шесть очагов возгорания из восьми, один был локализован и еще один, в селе Смоляниново, пока продолжают тушить,

Читайте также: "Ситуация очень тяжелая". На Донбассе снова горит лес и взрываются боеприпасы – фото

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.