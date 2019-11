Сегодня в Киеве фронтмен легендарной музыкальной группы The Scorpions Клаус Майне спел "(I'm) Still Loving You" под аккомпанемент уличного музыканта. Видео у себя в Facebook выложил киевский мэр Виталий Кличко, который ходил рядом и делал селфи.

71-летний вокалист прогулялся по Михайловской площади, Владимирской горке и "стеклянному" пешеходному мосту.

