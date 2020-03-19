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Актер Энтони Хопкинс в карантине играет на фортепиано коту: видео

Актер Энтони Хопкинс в карантине играет на фортепиано коту: видео - Фото
Скриншот с видео
19.03.2020, 16:52

Американский актер Энтони Хопкинс показал в Facebook, как проходит его домашний карантин

Американский актер Энтони Хопкинс показал в Facebook, как проходит его домашний карантин в Малибу. Судя по всему, актер преимущественно играет на фортепиано своему коту по кличке Нибло.

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"Нибло хочет убедиться, что я здоров, и взамен требует, чтобы я его развлекал", — написал 82-летний Хопкинс.

Как известно, актер давно увлекается музыкой. Он написал ряд сочинений для фортепиано и скрипки с оркестром. Наиболее популярное из них - And The Waltz Goes On.

Кот Нибло появился у Хопкинса во время съемок фильма «Ритуал» в 2010 г. Бездомного котенка принес консьерж отеля в Будапеште, в котором жил актер. Хопкинс так к нему привязался, что забрал с собой в США.

Фронтмен Coldplay Крис Мартин дал в Instagram онлайн-концерт, исполнив некоторые из лучших хитов группы, чтобы способствовать международной кампании, призывающей людей самоизолироваться во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2. 

Ребрина Вадим
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