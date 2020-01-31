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Актриса, озвучивавшая Свинку Пеппу, покидает роль

Актриса, озвучивавшая Свинку Пеппу, покидает роль - Фото
Харли Берд (скриншот из передачи This Morning)
31.01.2020, 11:57

18-летняя актриса озвучивала персонажа с пяти лет

18-летняя актриса Харли Берд, которая 13 лет озвучивала Свинку Пеппу в популярном мультсериале,  покидает роль. Об этом пишет Daily Mirror.

Харли Берд озвучивает Пеппу с пяти лет. Когда артистка прошла прослушивание на роль Пеппы, она была еще слишком мала, чтобы читать сценарий, и продюсерам приходилось заставлять ее просто повторять свой текст. 

За озвучивание персонажа девушка зарабатывала 1 000 фунтов стерлингов в час, зарабатывая свыше 12 000 фунтов в неделю. В 2018 году британские СМИ писали, что к тому времени, когда ей исполнится 21 год, Берд станет миллионером.

Место Берд займет девятилетняя Амели Беа, которая получила "работу своей мечты".

  • В 2018 году американский производитель игрушек Hasbro заявлял, что купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которая владеет правами на мультсериал Свинка Пеппа. Сериал снимают с 2004 года. Он переведен на 40 языков и транслируется в 180 странах мира.

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мультфильм свинка пеппа харли берд
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