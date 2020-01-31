Актриса, озвучивавшая Свинку Пеппу, покидает роль

Харли Берд (скриншот из передачи This Morning)

18-летняя актриса Харли Берд, которая 13 лет озвучивала Свинку Пеппу в популярном мультсериале, покидает роль. Об этом пишет Daily Mirror.

Харли Берд озвучивает Пеппу с пяти лет. Когда артистка прошла прослушивание на роль Пеппы, она была еще слишком мала, чтобы читать сценарий, и продюсерам приходилось заставлять ее просто повторять свой текст.

За озвучивание персонажа девушка зарабатывала 1 000 фунтов стерлингов в час, зарабатывая свыше 12 000 фунтов в неделю. В 2018 году британские СМИ писали, что к тому времени, когда ей исполнится 21 год, Берд станет миллионером.

Место Берд займет девятилетняя Амели Беа, которая получила "работу своей мечты".