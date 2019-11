Amazon с внучкой Элвиса Пресли готовят сериал о рок-группе

Райли Кио (Фото: EPA)

Актриса Райли Кио, внучка Элвиса Пресли, исполнит главную роль в новом сериале, который заказал Amazon. Об этом сообщает Variety.

Проект Daisy Jones and the Six ("Дэйзи Джонс и шестеро") основан на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рейда.

Режиссером сериала выступит Ники Каро.

Daisy Jones and the Six - это музыкальная драма о взлете и распаде известной рок-группы 1970-х годов.

Дэйзи Джонс, которую сыграет Райли Кио, описывается как родившаяся в зажиточной семье девушка, которую игнорировали родители. Со временем она стала автором и певицей, а немного позже - звездой на музыкальной сцене Лос-Анджелеса.

