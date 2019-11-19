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Amazon с внучкой Элвиса Пресли готовят сериал о рок-группе

Amazon с внучкой Элвиса Пресли готовят сериал о рок-группе - Фото
Райли Кио (Фото: EPA)
19.11.2019, 20:27

Проект Daisy Jones and the Six основан на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рейда

Актриса Райли Кио, внучка Элвиса Пресли, исполнит главную роль в новом сериале, который заказал Amazon. Об этом сообщает Variety.

Проект Daisy Jones and the Six ("Дэйзи Джонс и шестеро") основан на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рейда.

Режиссером сериала выступит Ники Каро.

Daisy Jones and the Six - это музыкальная драма о взлете и распаде известной рок-группы 1970-х годов.

Дэйзи Джонс, которую сыграет Райли Кио, описывается как родившаяся в зажиточной семье девушка, которую игнорировали родители. Со временем она стала автором и певицей, а немного позже - звездой на музыкальной сцене Лос-Анджелеса.

  • Певица и актриса Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер вместе написали песню Beautiful Ghosts для киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла "Кошки".

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