Amazon с внучкой Элвиса Пресли готовят сериал о рок-группе

Актриса Райли Кио, внучка Элвиса Пресли, исполнит главную роль в новом сериале, который заказал Amazon. Об этом сообщает Variety.
Проект Daisy Jones and the Six ("Дэйзи Джонс и шестеро") основан на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рейда.
Режиссером сериала выступит Ники Каро.
Daisy Jones and the Six - это музыкальная драма о взлете и распаде известной рок-группы 1970-х годов.
Дэйзи Джонс, которую сыграет Райли Кио, описывается как родившаяся в зажиточной семье девушка, которую игнорировали родители. Со временем она стала автором и певицей, а немного позже - звездой на музыкальной сцене Лос-Анджелеса.
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