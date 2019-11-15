Тейлор Свифт исполнила песню "Кошек", которую споют другие: видео

Певица и актриса Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер вместе написали песню Beautiful Ghosts для киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла "Кошки", премьера которого запланирована на 20 декабря 2019 года.

У певицы есть роль в фильме, но там она не будет исполнять эту песню. В мюзикле композицию Beautiful Ghosts споют Франческа Хейворд и Джуди Денч, а студийная версия в исполнении Свифт прозвучит в финальных титрах.

В "Кошках" снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден. Джуди Денч играет мужскую роль, а персонаж Идриса Эльба - злодей.

Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году.

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