Опубликован новый посмертный клип рэпера Lil Peep: видео

В сети опубликовали новый посмертный клип рэпера Lil Peep, который умер в 2017 году.

Композиция называется Belgium, она вошла в альбом Goth Angel Sinner, релиз которого состоялся в конце октября.

Режиссером видеоклипа выступил Mezzy.

"Belgium для меня - особенный трек. Жизнь художников хаотична, на них давят со всех сторон, но в тот день в бельгийском Генте случился один из немногих моментов, когда я увидел настоящего Гаса", - рассказывает режиссер.

Густав Элайджа Ар, более известный по сценическому псевдониму Lil Peep - американский рэпер, певец, автор песен и модель. Его называли одним из первых музыкантов пост-эмо возрождения, а его стиль исполнения хип-хопа стал известен под названием эмо-рэп. Лил Пип умер в 21 год, причиной смерти его смерти называли случайную передозировку фентанила-ксанакса.

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