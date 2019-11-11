Канье Уэст в новом клипе возит папу на странных вездеходах: видео

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Сингл Follow God стал частью нового альбома музыканта - Jesus Is King, релиз которого состоялся 25 октября

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст представил клип на композицию Follow God. Срежиссировал ролик Джейк Шрейер.

Песню сопровождает видео, на котором снято, как музыкант катает своего отца на вездеходах по заснеженным полям. Рэй Уэст навестил сына на его ранчо в городе Коди (штат Вайоминг), где и был снят клип.

В конце клипа Уэст признается, что только через 42 года осознал, что отец - его лучший друг. 

Сингл Follow God стал частью нового альбома Канье Уэста - Jesus Is King, релиз которого состоялся 25 октября.

На днях Канье Уэст подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года.

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Теги: Канье Уэст, музыка
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