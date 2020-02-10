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АнтиОскар. Золотая малина назвала номинантов: "Джокер" в списке

АнтиОскар. Золотая малина назвала номинантов: "Джокер" в списке - Фото
Фото: Razzies
10.02.2020, 19:44

Опубликован окончательный список претендентов на антипремию в кино

Антипремия в области кино Золотая малина за сутки до объявления лауреатов Оскара опубликовала свой выбор самых худших фильмов. Список опубликован на сайте Razzies.

В голосовании за "победителей" 900 человек.

По количеству номинаций в этом году лидирует мюзикл Тома Хупера "Кошки", отмеченный в девяти категориях, включая номинации на худший фильм и худшего режиссера. Новая часть комедийной франшизы Тайлера Перри Мэдея на похоронах собрала восемь номинаций.

Появилась еще одна категория – за худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью. В ней оказался в том числе "Джокер" Тодда Филлипса.

Список номинантов:

Худший фильм

"Кошки"
"Фанат"
"Призраки Шэрон Тейт"
"Рэмбо: Последняя кровь"
"Мэдея на похоронах"

Худший актер

Джеймс Франко – "Зеровилль"
Дэвид Харбор – "Хеллбой"
Мэттью МакКонахи – "Море соблазна"
Сильвестр Сталлоне – "Рэмбо: Последняя кровь"
Джон Траволта – "Фанат" / "Бок о бок"

Худшая актриса

Хиллари Дафф – "Призраки Шэрон Тейт"
Энн Хэтэуэй – "Отпетые мошенницы" / "Море соблазна"
Франческа Хэйуорд – "Кошки"
Тайлер Перри (как Мэдея) – "Мэдея на похоронах"
Ребел Уилсон – "Отпетые мошенницы"

Худшая актриса второго плана

Джессика Честейн – "Люди Икс: Темный Феникс"
Кассандра Дэвис – "Мэдея на похоронах"
Джуди Денч – "Кошки"
Ребел Уилсон – "Кошки"
Финесса Пинеда – "Рэмбо: Последняя кровь"

Худший актер второго плана

Джеймс Корден – "Кошки"
Тайлер Перри (как Джо) – "Мэдея на похоронах"
Тайлер Перри (как дядя Хитроу) – "Мэдея на похоронах"
Сет Роген – "Зеровилль"
Брюс Уиллис – "Стекло"

Худшее экранное сочетание

Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти – "Кошки"
Джейсон Дэруло и его уменьшенные графикой органы – "Кошки"
Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) – "Мэдея на похоронах"
Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба – "Рэмбо: Последняя кровь"
Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает

Худший режиссер

Фред Дерст – "Фанат"
Джеймс Франко – "Зеровилль"
Адриан Грюнберг – "Рэмбо: Последняя кровь"
Том Хупер – "Кошки"
Нил Маршалл – "Хеллбой"

Худший сценарий

"Кошки"
"Призраки Шэрон Тейт"
"Хеллбой"
"Мэдея на похоронах"
"Рэмбо: Последняя кровь"

Худший ремейк, сиквел или подделка

"Люди Икс: Темный Феникс"
"Годзилла 2: Король монстров"
"Хеллбой"
"Мэдея на похоронах"
"Рэмбо: Последняя кровь"

Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью

"Закатать в асфальт"
"Призраки Шэрон Тейт"
"Хеллбой"
"Джокер"
"Рэмбо: Последняя кровь"

Награда за искупление

Эдди Мерфи – "Меня зовут Долемайт"
Киану Ривз – "Джон Уик 3" и "История игрушек 4"
Адам Сэндлер – "Неограненные драгоценности"
Дженнифер Лопес – "Стриптизерши"
Уилл Смит – "Аладдин"

Лауреатов 40-й премии "Золотая малина" объявят позже.

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