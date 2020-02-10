АнтиОскар. Золотая малина назвала номинантов: "Джокер" в списке

Фото: Razzies

Антипремия в области кино Золотая малина за сутки до объявления лауреатов Оскара опубликовала свой выбор самых худших фильмов. Список опубликован на сайте Razzies.

В голосовании за "победителей" 900 человек.

По количеству номинаций в этом году лидирует мюзикл Тома Хупера "Кошки", отмеченный в девяти категориях, включая номинации на худший фильм и худшего режиссера. Новая часть комедийной франшизы Тайлера Перри Мэдея на похоронах собрала восемь номинаций.

Появилась еще одна категория – за худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью. В ней оказался в том числе "Джокер" Тодда Филлипса.

Список номинантов:

Худший фильм

"Кошки"

"Фанат"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Рэмбо: Последняя кровь"

"Мэдея на похоронах"

Худший актер

Джеймс Франко – "Зеровилль"

Дэвид Харбор – "Хеллбой"

Мэттью МакКонахи – "Море соблазна"

Сильвестр Сталлоне – "Рэмбо: Последняя кровь"

Джон Траволта – "Фанат" / "Бок о бок"

Худшая актриса

Хиллари Дафф – "Призраки Шэрон Тейт"

Энн Хэтэуэй – "Отпетые мошенницы" / "Море соблазна"

Франческа Хэйуорд – "Кошки"

Тайлер Перри (как Мэдея) – "Мэдея на похоронах"

Ребел Уилсон – "Отпетые мошенницы"

Худшая актриса второго плана

Джессика Честейн – "Люди Икс: Темный Феникс"

Кассандра Дэвис – "Мэдея на похоронах"

Джуди Денч – "Кошки"

Ребел Уилсон – "Кошки"

Финесса Пинеда – "Рэмбо: Последняя кровь"

Худший актер второго плана

Джеймс Корден – "Кошки"

Тайлер Перри (как Джо) – "Мэдея на похоронах"

Тайлер Перри (как дядя Хитроу) – "Мэдея на похоронах"

Сет Роген – "Зеровилль"

Брюс Уиллис – "Стекло"

Худшее экранное сочетание

Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти – "Кошки"

Джейсон Дэруло и его уменьшенные графикой органы – "Кошки"

Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) – "Мэдея на похоронах"

Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба – "Рэмбо: Последняя кровь"

Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает

Худший режиссер

Фред Дерст – "Фанат"

Джеймс Франко – "Зеровилль"

Адриан Грюнберг – "Рэмбо: Последняя кровь"

Том Хупер – "Кошки"

Нил Маршалл – "Хеллбой"

Худший сценарий

"Кошки"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Хеллбой"

"Мэдея на похоронах"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Худший ремейк, сиквел или подделка

"Люди Икс: Темный Феникс"

"Годзилла 2: Король монстров"

"Хеллбой"

"Мэдея на похоронах"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью

"Закатать в асфальт"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Хеллбой"

"Джокер"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Награда за искупление

Эдди Мерфи – "Меня зовут Долемайт"

Киану Ривз – "Джон Уик 3" и "История игрушек 4"

Адам Сэндлер – "Неограненные драгоценности"

Дженнифер Лопес – "Стриптизерши"

Уилл Смит – "Аладдин"

Лауреатов 40-й премии "Золотая малина" объявят позже.

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