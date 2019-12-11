Археологи впервые нашли легендарную древнеегипетскую шапку: фото

Фото: Amarna Project

На древних египетских изображениях, возраст которых исчисляется от 2000 до 3550 лет, часто нарисованы люди в конусообразных головных уборах. Ученым до сих пор не удавалось найти ни одной из подобных шапок. Археологи заявили, что нашли два таких головных убора в древнем египетском городе Амарна. Соответствующая статья опубликована на сайте Кэмбриджского университета.

Скелеты двух человек, похороненных в конусообразной шапке из воска, археологи обнаружили во время раскопок в древнем египетском городе Амарна. Ученые полагают, что головной убор имел духовное значение – возможно, помогал в загробной жизни.

Одна шапка была надета на голову 20 летней девушки, а другая – на голову 15−20-летнего человека неустановленного пола.

С помощью инфракрасной и рентгеновской съемки ученые выяснили, что конусы полые и сделаны из воска.

Ранее некоторые исследователи высказывали гипотезу, что головные уборы были подобием дезодоранта, и содержали жир с ароматическими веществами, которые испарялись при нагреве. Однако обнаруженные в Амарне шапочки не содержат следов жира или духов.

Имена, социальный статус и род занятий людей, найденных с конусообразными шапками на головах, установить пока не удалось.

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