Ученые обнаружили на древнеегипетских мумиях невидимые татуировки

Мумия (Иллюстративное изображение - pixabay.com)

Американские ученые при помощи инфракрасного сканера обнаружили на семи древнеегипетских мумиях татуировки. Об этом сообщает Science News.

Исследователи не знают, зачем египтяне наносили рисунки на тела, также не были установлены личности этих людей, но ученым известно, что они жили в городе ремесленников, строивших и украшавших гробницы в соседних долинах.

Татуировки были найдены только у женщин, что позволяет предположить, что они были жрицами или целительницами. Одна из египтянок носила на теле около 30 рисунков. На них изображены папирус, рисунок глаза, иероглифы, разные боги и животные.

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