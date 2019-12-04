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Ученые обнаружили на древнеегипетских мумиях невидимые татуировки

Ученые обнаружили на древнеегипетских мумиях невидимые татуировки - Фото
Мумия (Иллюстративное изображение - pixabay.com)
04.12.2019, 09:05

Выявить рисунки на останках помогло инфракрасное излучение

Американские ученые при помощи инфракрасного сканера обнаружили на семи древнеегипетских мумиях татуировки. Об этом сообщает Science News

Исследователи не знают, зачем египтяне наносили рисунки на тела, также не были установлены личности этих людей, но ученым известно, что они жили в городе ремесленников, строивших и украшавших гробницы в соседних долинах. 

Татуировки были найдены только у женщин, что позволяет предположить, что они были жрицами или целительницами. Одна из египтянок носила на теле около 30 рисунков. На них изображены папирус, рисунок глаза, иероглифы, разные боги и животные.

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мумия наука археология ученые татуировки
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