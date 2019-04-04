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04.04.2019, 10:50

Австралия собирается добывать воду на Луне

Австралия собирается добывать воду на Луне - Фото
Луна (фото - unsplash.com)

Недавно основанное Австралийское космическое агентство планирует применять опыт в горном деле при добыче воды на Луне

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Австралийское космическое агентство, которое открыли менее года назад, планирует добычу воды и других ресурсов на Луне. Об этом пишет Naked Science.

Издание отмечает, что если воду, покрывающую поверхность Луны, можно будет добывать прямо в космосе, то спутник Земли вполне может стать перевалочным пунктом для миссий на Марс и дальше. В долгосрочной перспективе лунная вода может стать сырьем для ракетного топлива в пилотируемых миссиях к Марсу и другим объектам в глубоком космосе.

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Правительственный бюджет Австралийского космического агентства составляет всего 41 млн австралийских долларов на четыре года. Для сравнения, годовой бюджет NASA - $20 млрд, годовой бюджет Европейского космического агентства - 5,7 млрд евро. Поэтому, в случае отсутствия поддержки государства, агентству придется разработать коммерческий подход, который поможет заинтересовать частные предприятия и инвесторов.

В январе Китай прилунил свой первый аппарат на обратной стороне спутника, израильский зонд Beresheet уже скоро прибудет к нему, а в апреле туда будет отправлен индийский посадочный модуль с ровером. Европейское космическое агентство также заявляло о планах начать добывать воду на Луне - в середине следующего десятилетия.

Цель инженеров Австралийского космического агентства - отправить на спутник Земли миссию в течение пяти лет.

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Теги: Луна, космос, Австралия
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