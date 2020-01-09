BBC снимет шоу о мире Гарри Поттера и реальных странных животных

Стивен Фрай (Фото: EPA)

Новое шоу о фантастических зверях по мотивам книг Джоан Роулинг готовят BBC и Warner Bros. Об этом сообщает Variety.



В программе под рабочим названием "Фантастические звери: история природы" расскажут о происхождении и существовании мифических существ мира Гарри Поттера, а также исследуют их связь с реальными животными, живущими на Земле.

В работе над шоу участвует Музей естественной истории города Лондона, который готовит выставку "Фантастические звери: чудо природы". Экспозиция покажет реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.

Шоу будет вести британский актер и ведущий Стивен Фрай, который ранее сделал запись аудиокниг серии "Гарри Поттера".

О точной дате выхода шоу не сообщается.

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