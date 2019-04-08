Возле Лондона открыли волшебный банк из "Гарри Поттера": видео

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В музее Гарри Поттера под Лондоном открылась новая экспозиция - волшебный банк Гринготтс

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В музее Гарри Поттера, который находится в британском городе Ливсден возле Лондона открылся волшебный банк Гринготтс. Об этом сообщает BBC.

На создание Гринготтса ушло около 18 месяцев.

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Волшебный банк площадью 1500 квадратных метров станет частью постоянной экспозиции музея. Посетители смогут заглянуть в сейф семьи Лестрейндж.

В проектировании и строительстве волшебного банка участвовали многие из первоначальной съемочной группы фильмов о Гарри Поттере.

А британский актер Уорик Дэвис, который сыграл во франшизе сотрудника Гринготтса - гоблина Крюкохвата - отметил, что экспозиция еще более впечатляюща, чем то, что он помнит по съемочной площадке.

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Теги: Гарри Поттер, Гринготтс, видео
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