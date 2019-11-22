Бен Аффлек снимет фильм о бесчинствах короля Бельгии в Конго

Бен Аффлек (Фото: EPA)

Двукратный лауреат премии Оскар, актер и режиссер Бен Аффлек снимет историческую драму "Призрак короля Леопольда" (King Leopold’s Ghost). Об этом сообщает Deadline.

Аффлек станет режиссером, а также продюсером картины - вместе с Мартином Скорсезе. Сценарий на основе одноименного бестселлера Адама Хохшильда напишет Фарад Сафиниа ("Апокалипсис"). Производством фильма занимаются компании Pearl Street Films и Sikelia Productions.

Действие фильма развернется в конце 1800-х годов. В центре сюжета - люди, открывшие миру правду о деятельности бельгийского короля Леопольда II в Конго. Монарх проводил чрезвычайно жестокую колониальную политику: жители Конго считались рабами короля, за невыполнение работ полагалось отсечение кисти руки.

Американский чернокожий миссионер, британский журналист и ирландский шпион при поддержке местного населения показали, как Леопольд под прикрытием распространения христианства использует жителей Конго для собственного обогащения. Они создали первую организацию по защите прав местных граждан и стали лидерами противостояния монарху.

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