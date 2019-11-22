Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бен Аффлек снимет фильм о бесчинствах короля Бельгии в Конго

Бен Аффлек снимет фильм о бесчинствах короля Бельгии в Конго - Фото
Бен Аффлек (Фото: EPA)
22.11.2019, 23:19

Действие фильма развернется в конце 1800-х годов

Двукратный лауреат премии Оскар, актер и режиссер Бен Аффлек снимет историческую драму "Призрак короля Леопольда" (King Leopold’s Ghost). Об этом сообщает Deadline.

Аффлек станет режиссером, а также продюсером картины - вместе с Мартином Скорсезе. Сценарий на основе одноименного бестселлера Адама Хохшильда напишет Фарад Сафиниа ("Апокалипсис"). Производством фильма занимаются компании Pearl Street Films и Sikelia Productions.

Действие фильма развернется в конце 1800-х годов. В центре сюжета - люди, открывшие миру правду о деятельности бельгийского короля Леопольда II в Конго. Монарх проводил чрезвычайно жестокую колониальную политику: жители Конго считались рабами короля, за невыполнение работ полагалось отсечение кисти руки.

Американский чернокожий миссионер, британский журналист и ирландский шпион при поддержке местного населения показали, как Леопольд под прикрытием распространения христианства использует жителей Конго для собственного обогащения. Они создали первую организацию по защите прав местных граждан и стали лидерами противостояния монарху.

Читайте также: Дэниел Рэдклифф сыграл старинного короля со странностями: видео

Напишите нам
Конго бен аффлек
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 