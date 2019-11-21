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Премьера сериала "Темные века" запланирована на 28 января 2020 года

Телеканал TBS опубликовал первый тизер сериала "Темные века", который станет продолжением проекта "Чудотворцы".

В первом сезоне Стив Бушеми играл Бога, а Дэниел Рэдклифф - ангела низшего звена.

Проект "Чудотворцы" задуман как антология, поэтому второй сезон имеет свое название и никак не связан с первым.

Кроме Бушеми и Рэдклиффа в новом сезоне также снялись Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан и Лолли Адефоп.

Сериал "Чудотворцы: Темные века" расскажет о небольшой деревне во времена Средневековья. Стив Бушеми появится в нем в образе крестьянина, а Дэниэл Редклифф - короля, который очень любит гусей.

Премьера сериала запланирована на 28 января 2020 года.

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Теги: сериал, Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Темные века
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