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"Викинги". После шестого сезона сериал сменит площадку

"Викинги". После шестого сезона сериал сменит площадку - Фото
Кадр из трейлера к 6 сезону Викингов (Скриншот видео History/Youtube)
20.11.2019, 18:59

Продолжение сериала "Викинги" снимет Netflix

Премьера шестого сезона "Викингов" состоится на канале History 4 декабря, а продолжение сериала будет выходить на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает THR.

Проект получил название "Викинги: Вальхалла" и будет состоять из 24 эпизодов.

Исполнительным продюсером сиквела останется создатель "Викингов" Майкл Херст, а шоураннером будет Джеб Стюарт (сценарист "Крепкого орешка").

Действие нового сериала развернется спустя 100 лет после событий оригинального шоу, для которого шестой сезон станет финальным. Речь пойдет об истории Лейфа Эриксона, Фрейдиса, Харальда III Суровыйа и Вильгельма Завоеватель.

Съемки "Викинги: Вальхалла" пройдут в Ирландии, дата релиза пока не сообщается.

  • Месяц назад канал History опубликовал трейлер шестого сезона исторической саги "Викинги". В этом сезоне появится киевский князь Олег по прозвищу "Вещий", которого сыграет российский актер Данила Козловский.

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викинги сериал Netflix
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