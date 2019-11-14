Определена судьба двух хитов - сериалов "Ведьмак" и "Мандалорец"

Стрим-сервис Netflix продлил сериал "Ведьмак" на второй сезон еще до премьеры, которая запланирована на декабрь этого года. Об этом сообщается в Twitter Netflix.
"Приключение Геральта только начинается... "Ведьмак" продлен на 2 сезон!" - говорится в сообщении.
Ранее шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич говорила, что хотела бы снять семь сезонов сериала.
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Создатель сериала "Мандалорец" для Disney+ Джон Фавро показал в Instagram фото со съемочной площадки второго сезона.
Он опубликовал фотографию шлема главного героя в исполнении Педро Паскаля и подписал: "Приветствую с площадки второго сезона "Мандалорца".
По словам Фавро, несмотря на страсть к зрелищным фильмам, он был очень рад возможности рассказать историю "Мандалорца" в формате сериала. Это позволило ему убрать из "Звездных войн" все лишнее, оставив основу всей франшизы.
"Вдохновением стали вестерны, самурайские фильмы, фантастические сериалы типа "Флэша Гордона". Благодаря всему этому я пришел к тому, что изначально подтолкнуло Джорджа Лукаса к созданию "Звездных войн", - признался Фавро.
#TheMandalorian show runner Jon Favreau doesn't think he could handle telling a #StarWars story on a larger scale https://t.co/JaWaElVNZc pic.twitter.com/oTuY0801Hg— Variety (@Variety) 14 ноября 2019 г.
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Справка. Действие сериала "Мандалорец" будет разворачиваться пять лет спустя после событий фильма "Возвращение джедая" - после падения Галактической Империи, но до появления Первого Ордена. Главный герой - охотник за головами из когда-то могучего клана воинов-мандалорцев, живущий на окраине Новой республики.
Сериал "Ведьмак" считается самой ожидаемой фэнтази-премьерой года. Он создан на основе популярной во всем мире польской фэнтези-саги: двух сборников рассказов и шести романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта - профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям.