Определена судьба двух хитов - сериалов "Ведьмак" и "Мандалорец"

Стрим-сервис Netflix продлил сериал "Ведьмак" на второй сезон еще до премьеры, которая запланирована на декабрь этого года. Об этом сообщается в Twitter Netflix.



"Приключение Геральта только начинается... "Ведьмак" продлен на 2 сезон!" - говорится в сообщении.

Ранее шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич говорила, что хотела бы снять семь сезонов сериала.

Читайте также: "Ведьмак". Вышел трейлер самого ожидаемого фэнтази-сериала: видео

Создатель сериала "Мандалорец" для Disney+ Джон Фавро показал в Instagram фото со съемочной площадки второго сезона.

Он опубликовал фотографию шлема главного героя в исполнении Педро Паскаля и подписал: "Приветствую с площадки второго сезона "Мандалорца".

По словам Фавро, несмотря на страсть к зрелищным фильмам, он был очень рад возможности рассказать историю "Мандалорца" в формате сериала. Это позволило ему убрать из "Звездных войн" все лишнее, оставив основу всей франшизы.

"Вдохновением стали вестерны, самурайские фильмы, фантастические сериалы типа "Флэша Гордона". Благодаря всему этому я пришел к тому, что изначально подтолкнуло Джорджа Лукаса к созданию "Звездных войн", - признался Фавро.

#TheMandalorian show runner Jon Favreau doesn't think he could handle telling a #StarWars story on a larger scale https://t.co/JaWaElVNZc pic.twitter.com/oTuY0801Hg