Звездные войны. Эксклюзив "Мандалорца" перед премьерой: видео

Студия Disney решила еще два раза напомнить, что сегодня, 12 ноября, начнет работу новый стрим-сервис Disney+, на котором выйдет один из самых ожидаемых сериалов года - "Мандалорец" Джона Фавро.

На одном из новых роликов - демонстрация боевых способностей главного героя в исполнении Педро Паскаля, в одиночку разбирающегося с несколькими противниками, прежде чем заморозить их карбоните.

На втором - встерча мандалорца с руководством.

Действие сериала будет разворачиваться пять лет спустя после событий фильма "Возвращение джедая" - после падения Галактической Империи, но до появления Первого Ордена. Главный герой - охотник за головами из когда-то могучего клана воинов-мандалорцев, живущий на окраине Новой республики.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

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