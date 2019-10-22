Вышел финальный трейлер нового эпизода "Звездных войн" - видео

Американская компания Disney показала финальный трейлер последнего фильма третьей трилогии "Звездных войн", в котором лидер-персонаж (главная героиня VII, VIII и IX эпизодов) Рей сражается со злодеем Кайло Реном.

Кайло Рен - сын Хана Соло и принцессы Леи Органы, изначально Бен Соло. Он тренировался как джедай у своего дяди Люка Скайуокера, но, видимо, плохо слушал на уроках, и потому перешел на Темную сторону Силы, чтобы получить могущество деда Дарта Вейдера.

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"Сага закончится, история будет жить вечно", - говорится в подписи к ролику. В мае было объявлено о выходе четвертой трилогии: ее эпизоды покажут в 2022, 2024 и 2026 годах.

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