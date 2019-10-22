Вышел финальный трейлер нового эпизода "Звездных войн" - видео

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Эпизод "Звездные войны: Скайуокер. Восход" появится на киноэкранах через два месяца - 20 декабря

Американская компания Disney показала финальный трейлер последнего фильма третьей трилогии "Звездных войн", в котором лидер-персонаж (главная героиня VII, VIII и IX эпизодов) Рей сражается со злодеем Кайло Реном.

Кайло Рен - сын Хана Соло и принцессы Леи Органы, изначально Бен Соло. Он тренировался как джедай у своего дяди Люка Скайуокера, но, видимо, плохо слушал на уроках, и потому перешел на Темную сторону Силы, чтобы получить могущество деда Дарта Вейдера.

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"Сага закончится, история будет жить вечно", - говорится в подписи к ролику. В мае было объявлено о выходе четвертой трилогии: ее эпизоды покажут в 2022, 2024 и 2026 годах.

  • Актер Брэд Питт объяснил, почему отказался бороться за Оскар после выхода популярных фильмов "Однажды в Голливуде" и "К звездам".
  • Сериал "Чернобыль" спровоцировал турист-бум в Зоне отчуждения. На фоне популярности локации ученые собираются гнать там самогон Atomik.

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Теги: кино, трейлер, звездные войны
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