"Ведьмак". Вышел трейлер самого ожидаемого фэнтази-сериала: видео

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Премьера сериала, главную роль в котором исполняет Генри Кавилл, запланирована на 20 декабря

Стрим-сервис Netflix опубликовал на своем канале в YouTube  трейлер сериала "Ведьмак", который считают самой ожидаемой фэнтази-премьерой года. 

Премьера сериала, главную роль в котором исполняет Генри Кавилл, запланирована на 20 декабря 2019 года.

"Ведьмак" - это популярная во всем мире польская фэнтези-сага: два сборника рассказов и шесть романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта - профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям. Плюс три видеоигры-сиквела и комиксы.

Первый рассказ о ведьмаке Геральте Сапковский написал в 1986 году. Персонаж полюбился читателям; история сперва разрослась до двух сборников рассказов (Последнее желание и Меч предназначения), а потом превратилась в многотомную "сагу о ведьмаке и ведьмачке" (Кровь эльфов, Час презрения, Крещение огнем, Башня ласточки, Владычица озера). В 2013-м Сапковский выпустил восьмую книгу о ведьмаке, Сезон гроз, хронологически не привязанную к циклу. Своеобразным продолжением саги стала сверхпопулярная серия из трех видеоигр по Ведьмаку, выходивших с 2007 по 2016 год.

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Теги: ведьмак, сериал
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