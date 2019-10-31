В глотке питона. Вышел финальный трейлер "Джуманджи": видео

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала финальный трейлер фильма "Джуманджи: новый уровень". Ролик размещен на официальном Youtube-канале студии.

В последнем перед премьерой трейлере показано, как одного из персонажей заглатывает питон, как герои спасаются от стаи разъяренных страусов и прыгапют на внедорожнике через пропасть и многое другое.

Мировая премьера картины запланирована на 13 декабря, в Украине - на 12 декабря.

"Джуманджи: новый уровень" - фэнтезийный приключенческий комедийный фильм режиссера Джейка Касдана, снятый по собственному сценарию, созданному в сотрудничестве с Джеффом Пинкнером и Скоттом Розенбергом. Это продолжение фильма 2017 года "Джуманджи: Зов джунглей" и четвертая лента во франшизе "Джуманджи". Актеры Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан и Ник Джонас исполнили свои роли из предыдущего фильма, а Акваффина, Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито дебютировали.

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