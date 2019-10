Игра престолов. Открыта главная тайна финального сезона: видео

Актриса Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", раскрыла главную тайну финального сезона культового сериала - появление в четвертой серии на столе в Винтерфелле кофейного стаканчика из Starbucks. Актриса рассказала об этом на шоу у Джимми Фэллона.

Check out the rogue Starbucks coffee cup in front of Daenerys at the celebration of Winterfell!#GameofThrones https://t.co/sPV4DWOWgC pic.twitter.com/N7RWB0ZmMw