Игра престолов. Открыта главная тайна финального сезона: видео

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Стало известно, кому принадлежал стаканчик из Starbucks, появившийся в четвертой серии

Актриса Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", раскрыла главную тайну финального сезона культового сериала - появление в четвертой серии на столе в Винтерфелле кофейного стаканчика из Starbucks. Актриса рассказала об этом на шоу у Джимми Фэллона.

"Вот вам правда, - начала Кларк. - Недавно у нас была вечерника перед "Эмми", я сидела рядом с Конлетом (Конлет Хилл - ред.), который играет Вариса. Он отвел меня в сторонку и говорит: "Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, дорогая. Этот стаканчик с кофе был моим". Это был его стаканчик! Это был кофе Конлета. Он сам сказал".

По словам Кларк, актер продолжил, что не стал сразу в этом признаваться, потому что "все валили на нее.

Актриса уточнила, что Хилл в тот момент скорее всего был пьян, но он действительно сказал это.

Этот ляп со стаканчиком Starbucks был одним из самых обсуждаемых моментов финального сезона "Игры престолов". Телеканалу HBO пришлось отредактировать эпизод и убрать стаканчик из кадра. Зрители долгое время думали, что это был кофе Кларк.

  • 29 октября канал HBO анонсировал приквел к сериалу "Игра престолов" под названием "Дом Драконов". Новый сериал из десяти эпизодов посвящен становлению и падению дома Таргариенов - событиям, происходившим за 300 лет до "Игры престолов".

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Теги: сериал, Игра престолов, эмилия кларк
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