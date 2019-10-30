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HBO анонсировал приквел к "Игре престолов": о чем будет сериал

HBO анонсировал приквел к "Игре престолов": о чем будет сериал - Фото
Железный трон из сериала Игра престолов (Фото: EPA)
30.10.2019, 10:34

Сценарий для приквела напишут Джордж Мартин и Райан Кондал

Вчера вечером, 29 октября, канал HBO анонсировал приквел к сериалу "Игра престолов" под названием "Дом Драконов", сообщает Hollywood Reporter.

Новый сериал из десяти эпизодов посвящен становлению и падению дома Таргариенов - событиям, происходившим за 300 лет до "Игры престолов".

Сценарий сериала основан на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь", его напишут сам Мартин и Райан Кондал. Режиссером сериала станет Мигель Сапочник, получивший Эмми за режиссуру эпизода "Игры престолов" "Битва бастардов".

Анонс нового сериала появился через несколько часов после того, как был отменен другой приквел к "Игре престолов", в котором должна была сниматься Наоми Уоттс.

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сериал Игра престолов Джордж Мартин приквел Дом Драконов
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