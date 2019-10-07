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Кино. По мотивам Матрицы снимут два новых фильма

Кино. По мотивам Матрицы снимут два новых фильма - Фото
Кадр из фильма Матрица
07.10.2019, 10:34

Сценарист Зак Пенн заявил о том, что сейчас он работает над приквелом для фильма Матрица, а режиссер Лана Вачовски снимает сиквел

Сценарист Зак Пенн заявил, что сейчас идут работы над двумя фильмами, которые станут продолжением сайфай-нуар-франшизы Матрицы. Об этом он сообщил в Twitter.  

"Люди задают вопросы, поэтому позвольте мне сообщить, что сейчас Warner Bros работает над двумя фильмами вселенной Матрица. Я пишу сценарий для приквела, а Лана Вачовски снимет сиквел", - написал Пенн. 

Справка. Оригинальный фильм изображает антиутопическое будущее, где реальность для большинства людей - это лишь симуляция, созданная разумными машинами для того, чтобы удерживать людей в рабстве. Хакер Нео (Киану Ривз) с командой борется против этого.

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сиквел приквел продолжение Матрица зак пенн
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