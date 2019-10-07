Кино. По мотивам Матрицы снимут два новых фильма

Кадр из фильма Матрица

Сценарист Зак Пенн заявил, что сейчас идут работы над двумя фильмами, которые станут продолжением сайфай-нуар-франшизы Матрицы. Об этом он сообщил в Twitter.

"Люди задают вопросы, поэтому позвольте мне сообщить, что сейчас Warner Bros работает над двумя фильмами вселенной Матрица. Я пишу сценарий для приквела, а Лана Вачовски снимет сиквел", - написал Пенн.

Справка. Оригинальный фильм изображает антиутопическое будущее, где реальность для большинства людей - это лишь симуляция, созданная разумными машинами для того, чтобы удерживать людей в рабстве. Хакер Нео (Киану Ривз) с командой борется против этого.

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