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Кино. Дэвид Линч все-таки дождался "Оскара". Но не того - фото

Кино. Дэвид Линч все-таки дождался "Оскара". Но не того - фото - Фото
Дэвид Линч (фото - ЕРА)
28.10.2019, 10:46

73-летний деятель искусства получил приз "за выдающийся вклад в кинематограф"

Культовый в определенных кругах американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар". Об этом пишет в Twitter Американская академия киноискусств.

Помимо Линча, такой же премией отметили и других: американского актера Уэс Стьюди и итальянского режиссера Лину Вертмюллера.

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Эти награды ежегодно присуждают людям, "посвятившим жизнь творческим достижениям, которые внесли выдающийся вклад в индустрию".


Фото: twitter.com/Kyle_MacLachlan

Справка. Линч снял 10 полнометражных фильмов ("Синий бархат", "Малхолланд Драйв", "Человек-слон", "Шоссе в никуда", т.д.), однако наибольшую популярность ему принес мистический сериал "Твин Пикс" (старт первого сезона - в 1990 году). В 2017-м был показан третий сезон. Линч - лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Весной 2017 года он заявил, что больше не будет снимать кино.

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Скриншот из видеозаписи

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Дэвид Линч оскар
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