Оскар-2019 в лицах: кто получил престижную кинонаграду - фото

В ночь на 25 февраля стали известны имена обладателей 91-й премии Американской академии киноискусств "Оскар". Объявление лучших по итогам прошедшего года состоялось накануне в Dolby Theatre, Голливуд. Ведущего церемонии в этот раз не было, поскольку организаторы не смогли утвердить подходящую кандидатуру.



Наибольшее количество золотых статуэток забрали создатели фильма "Богемская рапсодия" – в номинациях лучший актер (Рами Малек), лучший монтаж, лучший монтаж звука и сведение звука. При этом фильм был заявлен в пяти категориях премии.

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Однако в главных номинациях триумф разделили между собой "Зеленая книга" Питера Фарелли, названная лучшим фильмом года с лучшим сценарием и актером второго плана (Махершала Али), и "Рома" – за лучшую режиссерскую и операторскую работу (Альфонсо Куарон), а также как лучший фильм на иностранном языке.

Блокбастер "Черная пантера", который был номинирован в семи категориях, в топовые победители не попал, взяв три "второстепенных" "Оскара" – за дизайн костюмов, саундтрек и лучшую работу художников-постановщиков.

За лучшие визуальные эффекты киноакадемики отметили биографическую драму о высадке на Луну "Первый человек".



Леди Гага, которая была номинирована как лучшая исполнительница главной роли ("Звезда родилась"), уступила это место Оливии Колман, однако ушла с церемонии не с пустыми руками, а с "Оскаром" за лучшую песню ("Shallow" из фильма "Звезда родилась").

Фото: ЕРА