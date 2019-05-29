Кино. Вышел украинский трейлер пародии на "Игру престолов": видео

В сети опубликован дублированный украинский трейлер американской комедии-пародии на популярный сериал "Игра престолов". Видео вышло на YouTube-канале дистрибьютора MMD UA.

Лента под названием "Игрища престолов" (Purge of Kingdoms) расскажет историю о лордах восьми королевств, которые посетят Пир очищения, чтобы закопать топор войны. Но Жирный Король задумал нечто иное и все идет не по плану.

В главных голях: Лу Верриньо ("Халк", "Невероятный Халк"), Анна Хатчисон ("Хижина в лесу", "Спартак"), Энгус МакФадьен ("Храброе сердце", "Эквилибриум", "Пила 3"), Мэдисон МакКинли ("Волк с Уолл-стрит"), Адам Бонд ("Пипец 2"), Майкл Уолтер ("Хроники Нарнии") и другие. Режиссером картины выступил Ара Пайая.

19 мая вышла последняя серия "Игра престолов". Автор сценария высказался о финале сериала и сообщил, что продолжение "Игры престолов" уже написано. Позже он назвав дату выхода первого фильма.

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