Кино. Вышел украинский трейлер пародии на "Игру престолов": видео

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Фильм называется "Игрища престолов" и выйдет на экраны 20 июня 2019-го

В сети опубликован дублированный украинский трейлер американской комедии-пародии на популярный сериал "Игра престолов". Видео вышло на YouTube-канале дистрибьютора MMD UA.

Лента под названием "Игрища престолов" (Purge of Kingdoms) расскажет историю о лордах восьми королевств, которые посетят Пир очищения, чтобы закопать топор войны. Но Жирный Король задумал нечто иное и все идет не по плану.

В главных голях: Лу Верриньо ("Халк", "Невероятный Халк"), Анна Хатчисон ("Хижина в лесу", "Спартак"), Энгус МакФадьен ("Храброе сердце", "Эквилибриум", "Пила 3"), Мэдисон МакКинли ("Волк с Уолл-стрит"), Адам Бонд ("Пипец 2"), Майкл Уолтер ("Хроники Нарнии") и другие. Режиссером картины выступил Ара Пайая. 

19 мая вышла последняя серия "Игра престолов". Автор сценария высказался о финале сериала и сообщил, что продолжение "Игры престолов" уже написано. Позже он назвав дату выхода первого фильма.

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Теги: кино, Игра престолов, комедия, пародия, Игрища престолов
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