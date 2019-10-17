В новом сезоне сериала "Викинги" появится Вещий Олег: видео

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Создатели сериала уверяют, что князь Олег будет центральной фигурой повествования в сезоне

Канал History опубликовал в YouTube трейлер шестого сезона исторической саги "Викинги". В этом сезоне появится киевский князь Олег по прозвищу "Вещий", которого сыграет российский актер Данила Козловский. 

Создатели сериала уверяют, что Олег будет центральной фигурой повествования в сезоне. Викинги отправятся в неведомые места - они будут идти по Шелковому пути и заглянут на территорию Киевской Руси. 

Шестой сезон будет состоять из 20 эпизодов, производство которых было начато осенью 2017 года в Ирландии.

Сюжет сериала не является строго историческим, он основан на скандинавских сагах. Ключевым персонажем является король викингов Рагнар Лодброк, его сыновья, друзья и первая супруга Лагерта, вторая жена Аслауг, и другие исторические личности. 

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Теги: викинги, сериал, вещий Олег
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