El Camino. Вышел полный трейлер фильма по мотивам "Во все тяжкие"

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Премьера картины состоится 11 октября

Компания Netflix опубликовала на YouTube полный трейлер фильма "Эль Камино", который снят по мотивам сериала "Во все тяжкие", считающегося одной из лучших многосерийных лент в истории телевидения. 

Премьера фильма запланирована на 11 октября. 

События будут развиваться вокруг одного из главных героев сериала - Джесси Пинкмана.

Пинкман был пленен в последней серии "Во все тяжкие", но ему удалось сбежать. 

Ранее в тизере фильма, который был опубликован в конце августа, был показан допрос друга Джесси, который отказывался раскрыть местоположение Пинкмана. 

Режиссером фильма стал автора сериала Винс Гиллиган. 

Появится ли в фильме Брайан Крэнстон, исполнявший роль Уолтер Уайта, до сих пор неизвестно. 

  • О начале съемок фильма стало известно в ноябре 2018-го.
  • "Во все тяжкие" считается одним из лучших сериалов в истории телевидения. Лента получила множество наград, в том числе 16 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса".
  • 25 августа был опубликован тизер "Эль Камино": видео. 
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Теги: Netflix, Во все тяжкие, el camino, breaking bad
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