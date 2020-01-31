Берлинале 2020. Отменена премия Бауэра - за его связь с нацистами

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Правление Берлинского фестиваля решило в этом году приостановить вручение премии имени Альфреда Бауэра, первого директора киносмотра, занимавшего пост с 1951-го по 1976-й. Об этом сообщает Variety.

Такое решение было принято в связи с расследованием Die Zeit, которое провела журналистка Катьи Никодемус: выяснилось, что Бауэр с 1942 года занимал руководящую должность в созданной Йозефом Геббельсом дирекции кино Третьего рейха.

О связи Бауэра с нацистами было известно и ранее. Но сейчас в архивах нашли прямые доказательства, что он был активным членом партии и занимал высокое положение.

Бауэр отбирал режиссеров и актеров для проектов, важных для рейха. Он решал, кого освободить от военной службы, а кто должен отправиться на фронт. По окончании Второй мировой войны Бауэр пытался скрыть причастность к дирекции кино и Геббельсу.

Премия его имени появилась после смерти Бауэра в 1986 году. Серебряного медведя имени Бауэра вручали картинам, открывающим новые пути в киноискусстве.

Первой награду в 1987-м получила картина Леоса Каракса "Дурная кровь". В общей сложности награду вручили 30 фильмам.

Руководители фестиваля отметили, что статья Никодемус представила Бауэра в новом свете, и теперь они намерены внимательно изучить историю Берлинале.

70-й Берлинский кинофестиваль в 2020 году пройдет с 20 февраля по 1 марта.

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