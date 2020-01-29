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Объявлена программа основного конкурса Берлинале 2020: список

Объявлена программа основного конкурса Берлинале 2020: список - Фото
Фото: Berlinale
29.01.2020, 18:47

70-й показ Берлинале состоится в Берлине с 20 февраля по 1 марта

Сегодня, 29 января, Берлинский международный кинофестиваль объявил основную конкурсную программу этого года. В нее вошло 18 фильмов из 18-ти стран.

70-й Берлинале состоится в Берлине с 20 февраля по 1 марта.

Фильмы основной конкурсной программы:

"Берлин, Александерплац" / Berlin Alexanderplatz, Германия, Нидерланды; реж. Бурхан Курбани

"ДАУ. Наташа" / DAU. Natasha, Германия, Украина, Великобритания, Россия; реж. Илья Хржановский и Екатерина Эртель

"Женщина, которая бежала" / The Woman Who Ran, Корея; реж. Хон Сан Су

"Удалить историю" / Delete History, Франция, Бельгия; реж. Бенуа Делепин и Густав Керверн

"Незваный гость" / The Intruder, Аргентина, Мексика; реж. Наталия Мета

"Плохие сказки" / Bad Tales, Италия, Швейцария; реж. Дамиано и Фабио Д’Инноченцо

"Первая корова" / First Cow, США; реж. Келли Рейхардт

"Облученный" / Irradiated, Франция, Камбоджа; реж. Рити Панх

"Соль слез" / The Salt of Tears, Франция, Швейцария; реж. Филипп Гаррель

"Никогда редко иногда всегда" / Never Rarely Sometimes Always, США; реж. Элиза Хиттман

"Дни" / Days, Тайвань; реж. Цай Минлян

"Неизбранные дороги" / The Roads Not Taken, Великобритания; реж. Салли Поттер

"Моя маленькая сестра" / My Little Sister, Швейцария; реж. Стефани Шуа и Вероника Реймонд

"Здесь нет зла" / There Is No Evil, Германия, Чехия, Иран; реж. Мохаммад Расулоф

"Сибирь" / Siberia, Италия, Германия, Мексика; реж. Абель Феррара

"Все мертвые" / All the Dead Ones, Бразилия, Франция; реж. Каэтану Готардо и Марко Дутра

"Ундина" / Undine, Германия, Франция; реж. Кристиан Петцольд

"Скрывающиеся" / Hidden Away, Италия; реж. Джорджо Диритти

О фильме "ДАУ. Наташа" Ильи Хржановского и Екатерины Эртель говорится, что он создан в копродукции Германии, Украины, Великобритании и России. Картина – часть мультидисциплинарного проекта "ДАУ", посвященного советскому физику, лауреату Нобелевской премии, Льву Ландау по прозвищу Дау. Он запрещен к показу в РФ. На начальном этапе работы в 2008 году фильм поддержало Госкино Украины, но сотрудничество было прекращено. Основная часть съемок прошла в Харькове, поскольку Лев Ландау работал в Украинском физико-техническом институте (УФТИ) с 1932 по 1937 годы.

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