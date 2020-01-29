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Сезар 2020. Объявлены номинанты французской кинопремии: список

Сезар 2020. Объявлены номинанты французской кинопремии: список - Фото
Фото: Academie des Cesar
29.01.2020, 17:44

Церемония награждения премией Сезар 2020 состоится 28 февраля

Сегодня, 29 января, стали известны номинанты на главную награду французского кино – премию Сезар.

Список претендентов объявило жюри 45-ой кинопремии Сезар во главе с режиссером Романом Полански.

Лидером по числу номинаций стала историческая драма Романа Полански "Офицер и шпион", в основу которой положено дело офицера Альфреда Дрейфуса, осужденного за шпионаж.

Церемония награждения премией Сезар 2020 состоится 28 февраля в концерт-холе Плейель в Париже.

Главные номинации Сезар 2020

Лучший фильм
Прекрасная эпоха / La Belle Époque
По воле божьей / Grâce à Dieu
Особенные / Hors normes
Офицер и шпион / An Officer And A Spy
Отверженные / Les Misérables
Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire
Боже мой! / Roubaix, une lumière

Лучший режиссер
Николя Бедос, Прекрасная эпоха / La Belle Époque
Франсуа Озон, По воле божьей / Grâce à Dieu
Эрик Толедано, Оливье Накаш, Особенные / Hors normes
Роман Полански, Офицер и шпион / An Officer And A Spy
Ладж Ли, Отверженные / Les Misérables
Селин Скьямма, Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire
Арно Деплешен, Боже мой! / Roubaix, une lumière

Лучшая актриса
Анаис Демустье, Алиса и мэр / Alice et le Maire
Ева Грин, Проксима / Proxima
Адель Энель, Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire
Кьяра Мастроянни, Одной волшебной ночью / Chambre 212
Ноэми Мерлан, Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire
Дория Тилье, Прекрасная эпоха / La Belle Époque
Карин Виар, Идеальная няня / Chanson douce

Лучший актер
Даниэль Отей, Прекрасная эпоха / La Belle Époque
Дэмиен Боннар, Отверженные / Les Misérables
Венсан Кассель, Особенные / Hors normes
Жан Дюжарден, Офицер и шпион / An Officer And A Spy
Реда Катеб, Особенные / Hors normes
Мельвиль Пупо, По воле божьей / Grâce à Dieu
Рошди Зем, Боже мой! / Roubaix, une lumière

Лучший фильм на иностранном языке
Боль и слава / Dolor y Gloria, режиссер Педро Альмадовар, Испания
Молодой Ахмед / Le jeune Ahmed, режиссер Жан-Пьер и Люк Дарденн, Италия
Джокер / Joker, режиссер Тодд Филлипс, США
Лола / Lola Vers La Mer, режиссер Лорент Микели, Бельгия
Однажды… в Голливуде / Once Upon a Time in Hollywood, режиссер Квентин Тарантино, США
Паразиты / Parasite, режиссер Пон Чжун Хо, Южная Корея
Предатель / The Traitor, режиссер Марко Беллоккьо, Италия

Лучший анимационный фильм
Известное вторжение медведей на Сицилию / La Fameuse Invasion des ours en Sicile
Ласточки Кабула / Les Hirondelles de Kaboul
Я потеряла свое тело / J’ai perdu mon corps

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