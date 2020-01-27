Мультфильм Netflix "Клаус" взял семь премий за анимацию: видео

Международная ассоциация анимационного кино объявила лауреатов 47-й ежегодной премии Annie Awards. Об этом сообщает Deadline.

Триумфатором церемонии стал мультфильм стрим-сервиса Netlfix "Клаус", который взял призы в семи номинациях, включая Лучший фильм и Лучший режиссер (Серхио Паблос).

В целом проекты Netflix одержали победу в 19-ти категориях. Кроме "Клауса", призы достались мультфильму "Я потеряла свое тело", анимационной антологии "Любовь, секс и роботы" и мультсериалам "Конь БоДжек" и "Тука и Берти".

Список победителей в основных номинациях:

Лучший анимационный фильм – "Клаус"

Лучший независимый анимационный фильм – "Я потеряла свое тело"

Лучший анимационный сериал для широкой аудитории – "Конь БоДжек" (эпизод The Client)

Лучший анимационный сериал для детей – "Микки Маус" (эпизод Carried Away)

Лучший режиссер анимационного фильма – Серхио Паблос, "Клаус"

Лучший режиссер анимационного сериала – Алонсон Рамирез Рамос, "Микки Маус"

Лучший сценарий анимационного фильма – "Я потеряла свое тело"

Лучший сценарий анимационного сериала – "Тука и Берти"

Лучший дизайн персонажей в анимационном фильме – "Клаус"

Лучший дизайн персонажей в анимационного сериала – "Кармен Сандиего"

Лауреатов Annie Awards выбирают члены Международной ассоциации анимационного кино, основанной в 1960 году во Франции. В состав ASIFA входят мультипликаторы со всего мира. Организация отмечает заслуги в области анимации как в полнометражных фильмах, так и в сериалах.

"Клаус" (Klaus) – испанский полнометражный анимационный фильм режиссера Серхио Паблоса, известного созданием франшизы Гадкий Я.

Премьера мультфильма состоялась 8 ноября 2019 года, в рамках ограниченного показа в кинотеатрах, а 15 ноября мультфильм стал доступен на стриминговом сервисе Netflix.

В основе сюжета - вымышленная история происхождения легенды о Санта-Клаусе. Главный герой – почтальон, отправившийся в далекий северный город и встретил там таинственного ремесленником, который делает игрушки.

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