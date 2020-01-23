HBO готовит мультсериал-сатиру о британской королевской семье

Принц Джордж (Фото: EPA)

Канал HBO Max готовится выпустить анимационный комедийный сериал "Принц", речь в котором пойдет о британской королевской семье. Об этом пишет Vanity Fair.

Отмечается, что новый сериал с сатирической точки зрения будет описывать жизнь принца Джорджа Кембриджского, юного наследника британского престола.

Над проектом уже начал работать американский писатель и продюсер Гэри Джанетти. На своей странице в Instagram он публикует новости из жизни королевской семьи и дополняет их фотографиями принца Джорджа, на которых у него забавные выражения лица.

Джанетти озвучит принца Джорджа, Орландо Блумом – принца Гарри, Кондола Рашад – Меган Маркл, Люси Панч – Кейт Миддлтон, Том Холландер – принца Филиппа и принца Чарльза, Алан Камминг – Оуэна дворецкого Джорджа, Франсес де ла Тур – королеву Елизавету II и Айван Реон – принца Уильяма.

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