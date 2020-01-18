Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевского титула

Принц Гарри и Меган Маркл (фото - ЕРА)

Герцоги Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество) и не будут получать финансирование на выполнение королевских обязанностей. Такое заявление распространил Букингемский дворец, передает BBC.

Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что вернут деньги на ремонт Фрогмор-коттеджа (2,4 млн фунтов стерлингов), который останется их домом в Великобритании.

Пара также больше не будет официально представлять Королеву.

Новые правила вступят в силу весной этого года.

13 января королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.

Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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