Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевского титула

Герцоги Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество) и не будут получать финансирование на выполнение королевских обязанностей. Такое заявление распространил Букингемский дворец, передает BBC.
Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что вернут деньги на ремонт Фрогмор-коттеджа (2,4 млн фунтов стерлингов), который останется их домом в Великобритании.
Пара также больше не будет официально представлять Королеву.
Новые правила вступят в силу весной этого года.
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