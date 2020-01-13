Елизавета II поддержала желание принца Гарри не зависеть от семьи

Королева Великобритании Елизавета II согласовала переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские проведут время в Канаде и Великобритании. Об этом сообщает BBC.
Королева сказала, что полностью поддерживает стремление Гарри и Меган к новой роли, хотя и предпочла бы, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи.
Елизавета II ожидает, что окончательное решение о том, как именно это будет происходить, примут в ближайшие дни.
Отмечается, что старшие члены королевской семьи встретились, чтобы обсудить решение принца Гарри и Меган отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь. В обсуждении участвовали Елизавета II, принц Уэльский и герцог Кембриджский.
"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в молодой семье", – сказала королева.
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