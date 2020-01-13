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Елизавета II поддержала желание принца Гарри не зависеть от семьи

Елизавета II поддержала желание принца Гарри не зависеть от семьи - Фото
Старшие члены королевской семьи Великобритании (Фото: EPA)
13.01.2020, 20:09

Чтобы обсудить решение герцогов Сассекских собрались старшие члены королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II согласовала переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские проведут время в Канаде и Великобритании. Об этом сообщает BBC.

Королева сказала, что полностью поддерживает стремление Гарри и Меган к новой роли, хотя и предпочла бы, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи.

Елизавета II ожидает, что окончательное решение о том, как именно это будет происходить, примут в ближайшие дни.

Отмечается, что старшие члены королевской семьи встретились, чтобы обсудить решение принца Гарри и Меган отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь. В обсуждении участвовали Елизавета II, принц Уэльский и герцог Кембриджский.

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в молодой семье", – сказала королева.

  • 8 января стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отказаться от статуса полноценных членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми.
  • На следующий день сообщалось, что королева Елизавета II расстроена тем, что пара не согласовала это решение с ней и наследником престола принцем Чарльзом.
  • Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

Читайте также: У сына принца Гарри не будет королевского титула 

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елизавета II принц гарри меган маркл
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