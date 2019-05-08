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08.05.2019, 21:57

У сына принца Гарри не будет королевского титула

У сына принца Гарри не будет королевского титула - Фото
Фото: Instagram/@Sussex Royal

В 1917 году король Георг V ограничил количество королевских титулов

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Новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор не получит королевского титула. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что первенец Гарри и Меган не получит титула Его королевского высочества или принца, поскольку король Георг V в 1917 году ограничил количество королевских титулов. Мальчик получит титул графа Дамбартонского.

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Эту информацию официально подтвердили в Букингемском дворце через несколько часов после того, как было опубликовано первое фото герцога и герцогини Сассекских с их первенцем.

Родители уже познакомили королеву Елизавету II и герцога Эдинбургского Филиппа с их правнуком. Сын пары, как сообщили в Букингемском дворце, родился здоровым, вес - 3,3 кг. Сегодня Меган Маркл и принц Гарри показали СМИ своего новорожденного сына.

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Теги: Великобритания, принц гарри, принц Арчи
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