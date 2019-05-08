Меган Маркл и принц Гарри сообщили имя своего ребенка

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали своего первого ребенка Арчи. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.

"Королева и герцог Эдинбургский были представлены новорожденному сыну герцога и герцогини Сассексской в Виндзорском замке. Г-жа Дориа Рагланд (мать Меган Маркл, - ред.) также присутствовала. Герцог и герцогиня Сассексские рады сообщить, что назвали своего сына Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор", - говорится в твите.

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Сын пары, как сообщили в Букингемском дворце, родился здоровым, вес - 3,3 кг.

Сегодня Меган Маркл и принц Гарри показали СМИ своего новорожденного сына.