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Елизавету II разочаровало решение принца сложить полномочия

Елизавету II разочаровало решение принца сложить полномочия - Фото
Елизавета II (фото - ЕРА)
09.01.2020, 11:02

Принц Гарри - лишь шестой в очереди престолонаследия. Они с супругой, актрисой из США, хотят в дальнейшем работать, чтобы быть финансово независимыми.

Британская королева Елизавета II разочарована решением принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от статуса "старших членов семьи" и иметь возможность жить где угодно - в Британии или США. The Times пишет, что хозяйка Букингемского дворца расстроена тем, что пара не согласовала это решение с ней и наследником престола принцем Чарльзом.

"Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими - на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, и их проработка займет время", - отреагировали у монарха.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото - instagram.com/sussexroyal)

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Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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королева елизавета II принц гарри меган маркл монархия
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