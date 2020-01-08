Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от статуса королевской семьи

Герцог и герцогиня Сассекские (Фото: EPA)

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отказаться от статуса членов королевской семьи. Об этом сообщает BBC.

"Мы собираемся отойти от "старшего" членства в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Они планируют разделить своё время между Великобританией и Северной Америкой.

"Этот географический баланс позволит нам растить нашего с благодарностью к королевской традиции, в которой он родился, и предоставит нашей семьи пространство, чтобы сфокусироваться на следующей главе, включая создание нашей новой благотворительной организации", - рассказал супругов.

Принц Гарри и Меган Маркл не назвали причину своего решения.

В 2019 году герцог критиковал медиа за "травлю" его супруги. Он сравнивал отношение представителей СМИ к Меган Маркл с их отношением к его матери, принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у герцога и герцогини Сассекском родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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