Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе: фото

Принц Гарри Сассекский, повторил поступок своей матери, принцессы дианы, которая 22 года назад в рамках кампании за запрещение производства и использования противопехотных мин прошла по частично разминированному полю в Анголе. Об этом сообщает BBC.

На принце были надеты бронежилет и защитная маска, по правилам техники безопасности, он должен был идти только по размеченным тропинкам, ни к чему не прикасаться и не бежать.

Принц Гарри прошел по территории бывшей военной базы рядом с городом Дирико и произвел там контролируемый взрыв одной из мин.

Саперы из благотворительной организации Halo Trust, которая была основана в Британии в 1988 году, работают в этом районе с августа и надеются полностью очистить территорию военной базы от мин к концу октября.

Логотип этой организации был на бронежилете принцессы Дианы во время ее "прогулки".

Кампания, к которой присоединилась Диана незадолго до своей смерти, призывала к полной остановке производства мин. Через несколько месяцев после ее смерти 122 страны подписали Оттавcкий договор - конвенцию, запрещающую использование, производство, хранение и перевозку противопехотных мин.

Отмечается, что после гражданской войны 1975-2002 годов Ангола остается одной из самых заминированных территорий в мире.

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