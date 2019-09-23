Танцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фото

Сегодня, 23 сентября, принц Гарри, его супруга герцогиня Сассекская Меган и их сын Арчи начали первое семейное турне, которое продлится 10 дней. Об этом сообщает Голос Америки.
Отмечается, что поездка началась с посещения образовательных центров для девочек в столице ЮАР, Кейптауне.
Королевская чета также встретилась с бывшими жителями Шестого района Кейптауна – общины, которая была выселена из центра города на пике эпохи апартеида, завершившейся в 1994 году.
Среди других целей герцогов визита - защита дикой природы, развитие предпринимательства, охрана психического здоровья и разминирование.
Позже на этой неделе принц Гарри посетит Ботсвану, Анголу и Малави.
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