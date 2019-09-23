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23.09.2019, 23:53

Танцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фото

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Танцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фото
Танцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фото
Танцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фотоТанцы с африканцами. Турне принца Гарри и герцогини Меган: фото

Поездка началась с посещения образовательных центров для девочек в столице ЮАР

Сегодня, 23 сентября, принц Гарри, его супруга герцогиня Сассекская Меган и их сын Арчи начали первое семейное турне, которое продлится 10 дней. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что поездка началась с посещения образовательных центров для девочек в столице ЮАР, Кейптауне.

Королевская чета также встретилась с бывшими жителями Шестого района Кейптауна – общины, которая была выселена из центра города на пике эпохи апартеида, завершившейся в 1994 году.

Среди других целей герцогов визита - защита дикой природы, развитие предпринимательства, охрана психического здоровья и разминирование.

Позже на этой неделе принц Гарри посетит Ботсвану, Анголу и Малави.

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Теги: африка, юар, принц гарри
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