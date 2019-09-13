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Ігри нескорених. Пограничник встретился с принцем Гарри: фото

Ігри нескорених. Пограничник встретился с принцем Гарри: фото - Фото
Принц Гарри сфотографировался с Виктором Шинкаруком и членами украинской делегации (фото - dpsu.gov.ua)
13.09.2019, 13:35

Принц Гарри посетил пятилетний юбилей Ігр нескорених, где встретился с Виктором Шинкаруком

Участник Национальной сборной Украины на Іграх нескорених, пограничник Виктор Шинкарук в составе делегации посетил празднование пятилетия игр в Лондоне и встретился с принцем Гарри. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Представители военных структур Украины во время праздничных мероприятий воспользовались возможностью и поблагодарили герцога Сассекского - основателя спортивных соревнований, которые дают возможность героям после ранения или травмы адаптироваться к мирной жизни.

Фото: dpsu.gov.ua

Шинкарук в 2014 году в Донбассе получил минно-взрывное осколочное ранение ноги. После длительного лечения, реабилитации и службы в Черновицком пограничном отряде он в Национальной академии Госпогранслужбы занимает должность старшего преподавателя кафедры физической подготовки и личной безопасности.

  • 9 июня в Шотландии на международных соревнованиях The Cateran Yomp-2019 команда военнослужащих и ветеранов из Украины завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

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