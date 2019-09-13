Ігри нескорених. Пограничник встретился с принцем Гарри: фото

Принц Гарри сфотографировался с Виктором Шинкаруком и членами украинской делегации (фото - dpsu.gov.ua)

Участник Национальной сборной Украины на Іграх нескорених, пограничник Виктор Шинкарук в составе делегации посетил празднование пятилетия игр в Лондоне и встретился с принцем Гарри. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Представители военных структур Украины во время праздничных мероприятий воспользовались возможностью и поблагодарили герцога Сассекского - основателя спортивных соревнований, которые дают возможность героям после ранения или травмы адаптироваться к мирной жизни.

Фото: dpsu.gov.ua

Шинкарук в 2014 году в Донбассе получил минно-взрывное осколочное ранение ноги. После длительного лечения, реабилитации и службы в Черновицком пограничном отряде он в Национальной академии Госпогранслужбы занимает должность старшего преподавателя кафедры физической подготовки и личной безопасности.