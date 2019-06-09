Украинские ветераны завоевали четыре золотых медали в Шотландии

Фото: facebook.com/v.havrylov

В Шотландии на международных соревнованиях The Cateran Yomp-2019 команда военнослужащих и ветеранов из Украины завоевала четыре золотые и две бронзовые медали. Об этом сообщает в Facebook благотворительный фонд Ветеранская десятка (V10).

В этом году на The Cateran Yomp соревновались ветераны вооруженных сил США, Великобритании, Украины, Дании, Грузии, Австралии, Канады.

Отмечается, что украинцы показали одни из лучших результатов соревнований, осуществив суточный марш-бросок по шотландским горам.

Марш-бросок состоит из трех этапов: 35 км (бронзовая медаль), 58 километров (серебряная медаль) и 87 км (золотая медаль).

Украинские ветераны впервые приняли участие в соревнованиях The Cateran Yomp в 2018 году, тогда команда завоевала пять золотых и одну бронзовую медаль.

В этом году к подготовке команды присоединились фонд V10, Трастовый фонд НАТО, посольство Великобритании и руководство Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

В октябре 2018 года украинские спортсмены завершили соревнования на Играх непокоренных в Сиднее с 20-ю медалями, семь из которых - золотые.