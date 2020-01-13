Принцы Уильям и Гарри назвали провокацией слух о ссоре между ними

Принцы Уильям и Гарри (Фото: EPA)

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о том, что они якобы находятся в напряженных отношениях. В совместном заявлении герцога Кембриджского и герцога Сассекского соответствующие публикации СМИ названы оскорбительными и провокационными, передает BBC.

Заявление принцев было сделано после публикации в Times, в которой источник издания утверждает, что решение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя основные королевские обязанности было связано с "враждебным отношением" принца Уильяма к чете. Times написала, со ссылкой на источник, что супруги Сассекские подвергались "постоянной травле" со стороны Уильяма.

"Несмотря на четкое отрицание [этой информации], лживая информация, касающаяся отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского, сегодня была опубликована в британской газете, - говорится в заявлении, сделанном от имени принца Гарри и принца Уильяма. - Для братьев, которые уделяют особое внимание теме душевного здоровья, провокационная риторика оскорбительна и потенциально опасна".

Заявления источника Times о травле были поставлены под сомнение многими другими источниками, близкими к супругам Кембриджским и Сассекским, и об этом газета тоже написала.

Сегодня Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.

Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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